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فيديو.. منفذ مذبحة نيوزيلندا مبتسمًا : أنا بريء
متابعات الخليج 365 - متابعة
ظهر الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت، الذي قتل 51 شخصًا في نيوزيلندا شهر مارس الماضي، في مقطع فيديو أثناء محاكمته، قائلًا: إنه بريء من تهم القتل والإرهاب الموجهة إليه.
وكان القضاء النيوزيلندي قد سمح بكشف وجه المتهم الإرهابي القاتل أثناء المحاكمة ورفض طلبًا بإخفاء وجهه عن كاميرات التصوير ووسائل الإعلام.
وفتح الإرهابي العنصري النار على المصلين في مسجدين وبث الجريمة بشكل مباشر عبر فيسبوك؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة 100 شخص من جنسيات مختلفة.
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