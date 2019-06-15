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صور.. الكلاب الضالة تثير الرعب وتهدد حياة أطفال مصيف تبوك
متابعات الخليج 365 - نواف التمامي - تبوك
تحولت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في حي المصيف بتبوك إلى كارثة، بعد انتشارها بشكل غير طبيعي، مسببة الذعر بين أوساط الأهالي وسكان الحي.
وباتت الكلاب الضالة والمنتشرة في أرجاء الحي، خطرًا محدقًا يتربص بالمارة ويؤذي المواطنين في شوارع الحي، فضلًا عن نشر الرعب بين المارة، وخصوصًا الأطفال وطلبة المدارس.
وعبّر سكان الحي، عن غضبهم الشديد من تواجد أعداد كبيرة من الكلاب في الحي، والتي تشكّل خطورة كبيرة على السكان، ليصبح الحي مرتعًا لهذه الكلاب الضالة المفترسة.
وعبر صحيفة “متابعات الخليج 365” ناشد سكان الحي المسؤولين في أمانة تبوك بالعمل على محاولة إيجاد حل لهذه المعضلة والقضاء عليها، والتي أصبحت مشكلة تؤرقهم.
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