الان تتابع ولي العهد لـ”الشرق الأوسط”: المملكة لا تريد حربا لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 17 دقيقة - 12:15 ص, 16 يونيو 2019 م التعليقات: 0 الخليج 365 - متابعات قال ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية لا تريد حرباً في المنطقة، لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط

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