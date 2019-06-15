شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: رفع 7.4 مليون م3 مخلفات بناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) رفعت أمانة منطقة الرياض 7,470,447 متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء الملقاة في 348 موقعًا داخل نطاق مدينة الرياض، وذلك ضمن جهودها اليوميّة لتحسين المشهد الحضري وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري في إطار برامج التحول البلدي التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكانت أمانة الرياض قد أطلقت أربعة مشاريع متخصصة لرفع مخلفات الهدم والبناء من الأراضي الفضاء تغطي جميع أرجاء المدينة، إذ حقق المشروع الأول الذي يشمل بلدية النسيم والسلي والعزيزية والملز والبطحاء والحائر نسبة إنجاز تبلغ 91 % من إجمالي المواقع المحددة لإزالة المخلفات عنها، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع الثاني الذي يضم بلديات المعذر والشمال وعرقة 94 %، وبلغ الإنجاز في المشروع الثالث الذي يغطي بلديتي الروضة والعليا ما نسبته 95,4 %، وحقق المشروع الرابع الذي يشمل بلديات نمار والشفاء والعريجاء والشميسي نسبة إنجاز تبلغ 92,9 %. وأكدت أمانة منطقة الرياض استمرارها في إزالة مخلفات الهدم والبناء ومظاهر التلوث البصري الأخرى إلى حين تنظيف كامل المدينة منها، مثمنة للسكان والزوار تعاونهم في الحفاظ على جمالية مدينة الرياض وتقيدهم بالأنظمة والتعليمات للارتقاء بجودة الحياة فيها.

رفعت أمانة منطقة الرياض 7,470,447 متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء الملقاة في 348 موقعًا داخل نطاق مدينة الرياض، وذلك ضمن جهودها اليوميّة لتحسين المشهد الحضري وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري في إطار برامج التحول البلدي التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وكانت أمانة الرياض قد أطلقت أربعة مشاريع متخصصة لرفع مخلفات الهدم والبناء من الأراضي الفضاء تغطي جميع أرجاء المدينة، إذ حقق المشروع الأول الذي يشمل بلدية النسيم والسلي والعزيزية والملز والبطحاء والحائر نسبة إنجاز تبلغ 91 % من إجمالي المواقع المحددة لإزالة المخلفات عنها، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع الثاني الذي يضم بلديات المعذر والشمال وعرقة 94 %، وبلغ الإنجاز في المشروع الثالث الذي يغطي بلديتي الروضة والعليا ما نسبته 95,4 %، وحقق المشروع الرابع الذي يشمل بلديات نمار والشفاء والعريجاء والشميسي نسبة إنجاز تبلغ 92,9 %. وأكدت أمانة منطقة الرياض استمرارها في إزالة مخلفات الهدم والبناء ومظاهر التلوث البصري الأخرى إلى حين تنظيف كامل المدينة منها، مثمنة للسكان والزوار تعاونهم في الحفاظ على جمالية مدينة الرياض وتقيدهم بالأنظمة والتعليمات للارتقاء بجودة الحياة فيها.

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