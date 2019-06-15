محمد بن مسعود - الدمام - بعد انتشار معلومات عن تحويله لمركز صحي أكدت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك عدم صحة إقفال مستشفى أبو راكة، وذلك بعد انتشار شائعة إغلاقه وتحويله لمركز صحي. وقال المتحدث الإعلامي لصحة تبوك هاني المطيري: "لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقفال مستشفى أبو راكة". وأكد أن إدارته تنفي ذلك الخبر وأنه لا صحة له، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية في المستشفى كما هي، والعمل مستمر على تطويرها.

"صحة تبوك": لا إغلاق لمستشفى أبو راكة وتطوير الخدمات الصحية مستمر بدر الجبل الخليج 365 2019-06-15 أكدت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك عدم صحة إقفال مستشفى أبو راكة، وذلك بعد انتشار شائعة إغلاقه وتحويله لمركز صحي. وقال المتحدث الإعلامي لصحة تبوك هاني المطيري: "لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقفال مستشفى أبو راكة". وأكد أن إدارته تنفي ذلك الخبر وأنه لا صحة له، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية في المستشفى كما هي، والعمل مستمر على تطويرها. Advertisements 15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 10:19 PM بعد انتشار معلومات عن تحويله لمركز صحي بعد انتشار معلومات عن تحويله لمركز صحي أكدت الشؤون الصحية بمنطقة تبوك عدم صحة إقفال مستشفى أبو راكة، وذلك بعد انتشار شائعة إغلاقه وتحويله لمركز صحي. وقال المتحدث الإعلامي لصحة تبوك هاني المطيري: "لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقفال مستشفى أبو راكة". وأكد أن إدارته تنفي ذلك الخبر وأنه لا صحة له، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية في المستشفى كما هي، والعمل مستمر على تطويرها.

، "صحة تبوك": لا إغلاق لمستشفى أبو راكة وتطوير الخدمات الصحية مستمر ،

المصدر : الخليج 365

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