دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper كثرة المناسبات والزيجات تنعش تجارة الذهب.. الأسعار تعود للارتفاع والإقبال يتزايد

انتعشت تجارة الذهب في المملكة، تأثرًا بزيادة حالات الزواج في أعقاب عيد الفطر المبارك، فيما حققت محال المشغولات الذهبية أرباحًا مقدرة، بعد فترة من التراجع استمرت طيلة الأشهر الخمسة الماضية.

وقد أكد متعاملون في أسواق الذهب بجدة، أن الطلب على المعدن النفيس تصاعد بشكل ملحوظ خلال أيام العيد مقارنة بما كان عليه قبل حلول هذه المناسبة السعيدة، مشيرًا إلى أن الطلب يتزايد في هذه الفترة من العام، نظرًا لإقبال المواطنين على اقتناء الذهب، كونه يعتبر عنصرًا أساسيًا في التزين خلال الأفراح والمناسبات محليًا، إضافة إلى كونه من أثمن الهدايا التي يحرص السكان على تبادلها مع زوجاتهم وأهلهم .

وخلال جولة لـ«عاجل»، في محلات للذهب أكد الباعة أن المشتريات نشطت بشكل كبير، وذلك لكثرة المناسبات والزيجات.

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ومن جانبه، وصف عبد العزيز الغامدي «صاحب محل»، حال التجارة في هذه الفترة الحالية بالمطمئنة لهم كمستثمرين، بعد أن عادت الأسعار إلى طبيعتها وبوتيرة متدرجة نوعًا ما بعد انخفاض في المبيعات، مشيرًا إلى أن حركة المبيعات تتجه نحو الارتفاع.

ولفت الغامدي، إلى أن مشكلة أسعار الذهب تكمن في كونها ترتبط بحركة البورصات العالمية، وأي اضطراب اقتصادي يحدث في العالم يغير سعر الأوقية، وأن الاستقرار المحلي للاقتصاد ليس كافيًا لجذب العملاء.

وحول أكثر الأنواع طلبًا، أشار الغامدي، إلى أن الأطقم الصغيرة التي تتراوح قيمتها بين 6 آلاف إلى 10 آلاف ريال هي المطلوبة والسائدة عن غيرها من الأطقم مرتفعة الثمن التي تقل حركتها في البيع، موضحًا أن معظم العيارات الدارجة في عمليات البيع والشراء هي لعياري 18 و21 اللذين يعدان الأكثر رواجًا عن سائر العيارات الأخرى.