فنان سعودي يستعد لقطع مسافة 750 كلم مشياً على الأقدام لهذا السبب

يستعد فنان سعودي لبدء رحلة تحدي سير على الأقدام لمسافة 750 كيلومتراً من تبوك إلى المدينة المنورة، وذلك بهدف نشر ثقافة المشي للوقاية من الأمراض.
وقال الفنان كمال حمدي المعروف بـ”عندليب العلا” إن المبادرة تأتي تحت عدة شعارات هي “التقاعد حياة جديدة”، و”نحن مرضى السكر قادرون”، و “نحن مرضى القلب قادرون”.
وأبان أنه يعمل حالياً لاستكمال الإجراءات النظامية لانطلاق الرحلة، مشيراً لأهمية تعزيز ثقافة المشي وسط كل فئات المجتمع لما لذلك من فوائد صحية عديدة.
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