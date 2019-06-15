“الداخلية” تُحبط محاولات تهريب كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة وتقبض على المتورطين

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بالمواقع الحدودية بمناطق جازان وعسير ونجران، محاولات تهريب كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن دوريات الأفواج الأمنية تمكنت بداية من شهر رجب وحتى نهاية رمضان، من إحباط محاولات تهريب (27) طناً من القات المخدر، و(86) كيلو جراماً من الحشيش المخدر، و(115) قطعة سـلاح مختلفة، و(1408) ذخائر حية. وأضاف المقدم الشلهوب أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (671) متهماً، والتحفظ على مبالغ ماليه تزيد عن نصف مليون ريال، وحجز (565) سيارة في قضايا مختلفة.