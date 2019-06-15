كشفت هيئة “مكافحة الإشاعات”، حقيقة الأنباء المتداولة حول إعفاء تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه ، من منصبه. وقالت الهيئة، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر “تويتر” اليوم السبت: “الأمر الملكي المتداول عن إعفاء رئيس هيئة الترفيه غير صحيح، ومصدره أحد المواقع المزيفة التي تدار من الخارج”.

وأضافت: “هي ضمن حملة الإشاعات الأخيرة التي تشنها بعض هذه المواقع المجهولة ضد المملكة العربية السعودية لتثير الرأي العام”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة صدور أمر ملكي بإعفاء تركي آل الشيخ من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.