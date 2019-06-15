بي_ان_تخسر_قضيتها_ضد_عربسات

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فرضت المحكمة المدنية في باريس الخميس الماضي، غرامات مالية غير مسبوقة على شبكة قنوات beIN SPORTSالقطرية، رافضة الادعاءات الباطلة للشبكة ضد منظمة الاتصالات العربية الفضائية (عرب سات).

وأصدرت “عرب سات” بيانًا اليوم (السبت)، أشادت فيه بنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم المدعي (beIN SPORTS التابعة لشبكة الجزيرة القطرية) بكل احترافية ومهنية.

‏‎وقالت إن حكم القضاء الفرنسي الذي رفض جميع ادعاءات beIN ضد “عرب سات”، جاء تأكيدًا على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية التي سعت من خلالها إلى ربطها بالكيان المشبوه المقرصن .”beoutQ”

‏‎وأشارت إلى أن الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، الذي رفض دعوى شركات beIN وكافة مطالباتها ضد عرب سات، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على سلامة موقف المنظمة من اليوم الأول، رغم كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة التي قادتها beIN SPORTS ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة.

‏‎واعتبرت “عرب سات” أن إدانة القضاء الفرنسي لشركات beIN والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، هو يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت مجموعة beIN SPORTS القطرية إلصاقها بها للتغطية على فشلها التقني في حماية فضائها الإعلامي.

‏‎وأعربت “عرب سات” في نهاية بيانها عن أملها من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشويه السمعة والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها منظومة beIN التي سبق أن تلوثت سمعتها من خلال التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها.

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