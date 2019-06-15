«التحالف» يدمر منظومات دفاع جوي لميليشيا الحوثي في صنعاء

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، أنه أوقع أهدافًا عسكرية نوعية في صنعاء، شملت منظومات دفاع جوي، تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأعلن التحالف أنه استهدف أهدافًا عسكرية نوعية في صنعاء، لافتًا إلى أن الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي، تابعة للحوثيين، مؤكدًا أن تدمير أهداف القدرات النوعية للميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران يُحقق الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح التحالف، أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين، فيما ناشد التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في العاصمة اليمنية، صنعاء.

وقد أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وأوضح المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة؛ حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، مؤكدًا حق الرياض المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.