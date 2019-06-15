أمانة الشرقية تعلن إنشاء 10 حدائق في الدمام

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، عن عزمها إنشاء ١٠حدائق في حاضرة الدمام، يُراعى في إنشائها دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بتوفير الوسائل التي تساعدهم على الاستفادة من هذه المشروعات.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت: أمانة المنطقة الشرقية تعتزم إنشاء ١٠حدائق في حاضرة الدمام، يُراعى في إنشائها دمج ذوي الإعاقة، وأبرزها حديقة الواحة، بمساحة 1315 مترًا مربعًا، وحديقة الشعلة بمساحة 1821 مترًا مربعًا، وحديقة الفرسان بمساحة 1611 مترًا مربعًا.

وبالنسبة لبقية الحدائق، فإنها تتمثل في: «المنتزه» بمساحة 10150 مترًا مربعًا، و«النورس» على مساحة 3907 أمتار مربعة. وفي غرب الدمام سيتم إنشاء حديقة «طيبة» بمساحة 3635 مترًا مربعًا، ووسط الدمام حديقة «العزيزية» بمساحة 3242 مترًا مربعًا، وحديقة «العنود» بمساحة 3475 مترًا مربعًا، وحديقة المحمدية بمساحة 1875 مترًا مربعًا، وحديقة «الجلوية» بمساحة 1634 مترًا مربعًا.

وفي تعليق له، قال وكيل الأمين للتعمير والمشروعات المهندس عصام الملا: يتم تنفيذ أعمال البنى التحتية للحدائق، ونسعى لإنهاء هذه المشروعات في الوقت المحدد، وكذلك توفير الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين، وتوفير سبل الترفيه والراحة لهم عبر الحدائق التي تسهم في ترفيههم ضمن البرامج المستمرة في تحسين جودة الحياة.

وأضاف الملا: ستتم مراعاة ذوي الإعاقة في مثل هذه المشروعات، بهدف دمجهم في المجتمع بتوفير الوسائل التي تساعدهم على الاستفادة من هذه المشروعات، مؤكدًا أن الفائدة التي ستعود على الجميع من خلال إنشاء العديد من هذه الحدائق سيكون إيجابيًا، داعيًا الجميع إلى المساهمة في الحفاظ على هذه الممتلكات العامة.