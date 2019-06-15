«الخطوط الجوية»: تعرض ملّاح سعودي لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس

كشف «مركز الاتصال» التابع للخطوط السعودية، اليوم السبت، أن أحد الملاحين السعوديين تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.
وقال «مركز الاتصال» عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «الخطوط السعودية» تتابع الحالة الصحية للملاح السعودي، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.
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