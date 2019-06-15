منح قادة المدارس صلاحية تحويل الطلاب للجهات الأمنية في 8 حالات

منحت وزارة التعليم، قادة المدارس صلاحية تحويل الطلاب إلى الجهات الأمنية مباشرة، دون الرجوع للإدارة أو الخدمات الإرشادية، في 8 حالات.

وكشفت مصادر «عاجل»، أن الحالات الثماني التي تستوجب التحويل للجهات الأمنية مباشرة، تتمثل في «قضايا الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام، وقضايا اعتناق الأفكار أو المعتقدات الهدامة أو ممارسة طقوس دينية محرمة».

وأشارت مصادر «عاجل»، إلى أنه من بين الحالات –كذلك- «حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات والمسكرات، والقيادة إلى أفعال الرذيلة، وممارسة أعمال السحر، واستخدام الأسلحة النارية وما في حكمها أو الطعن بآلة حادة».

ومن بين الحالات التي حددتها مصادر «عاجل»، الاعتداء بالضرب على أي من منسوبي المدرسة من المعلمين والإداريين أو من في حكمهم، أو ابتزاز المعلمين والإداريين أو من في حكمهم بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم ونشره على الشبكة العنكبوتية.