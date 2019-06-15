أمطار هروب تقطع الكهرباء وتغلق الطرق

شهدت محافظة هروب شرق منطقة جازان أول من أمس أمطارا غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وصواعق رعدية، ورياح شديدة، أدت إلى قطع الكهرباء والاتصال عن مركز منجد وقرى المحافظة، امتدت لساعات طويلة، وتسببت بانهيارات صخرية في طريقي الفقر وقرسان، وسقوط أطول سارية علم بالمنطقة الواقعة بمنتزه الرحيين السياحي جراء الرياح والعواصف.

تساقط الصخور

قال رئيس فرقة النقل والطرق الثانية بهروب علي موسى الذيبي لـ«دوت الخليج» إن «الفرقة تلقت بلاغين ممثلة في تساقط الصخور بطريق الفقر الحيوي، وانقطاع جزئي بطريق قرسان جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة هروب، وتمت مباشرتهما على الفور، وعمل الصيانة اللازمة، وفتح وصيانة الطرق المتضررة أمام المواطنين»، مضيفا أن الفرقة تواصل استعداداتها لمعالجة البلاغات الفورية جراء انقطاع الطرق بالتنسيق مع لجنة طوارئ المحافظة.

3 انقطاعات

أوضح مدير إدارة الكوارث ببلدية محافظة هروب يحيى الغفيري أن «لجنة طوارئ هروب تلقت 3 بلاغات عبارة عن انقطاع طرق بقرى بمركز وساع، والتي تقع في نطاق بلدية هروب، والوقوف على سقوط سارية العلم بمنتزه الرحيين»، مؤكدا أن «الانقطاعات تمت معالجتها على الفور وهي طرق الصباب، والقلية، الوصفة»، مضيفا أنه «تم الرفع بتقرير مفصل عن سقوط سارية العلم وسيتم العمل على إعادتها وإصلاحها».

جذب الزوار

أكد سكرتير لجنة التنمية السياحية بمحافظة هروب مفرح الأحمدي أن «الأمطار المتتالية التي تشهدها مرتفعات هروب الجبلية جذبت الزوار والسياح وهواة الطقس والتصوير من خارج المحافظة»، مشيرا إلى أن محافظة هروب تشهد إقبالا كثيفا للزوار وسط استعدادات وتنسيقات من قبل الجهات الحكومية للحفاظ على السلامة العامة وتهيئة المتطلبات الخاصة للتنزه.

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أمطار على الباحة والطائف

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة تشمل: مدينة الباحة، محافظات العقيق، بلجرشي، قلوة، المخواة، الحجرة، المندق، غامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

كما أصدرت الهيئة تنبيها بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية وذلك على محافظات الطائف والعرضيات وميسان، تبدأ من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساء أمس. بدورها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

سيول الشقيق

قامت لجنة مشكلة من مركز الشقيق والبلدية والدفاع المدني والشرطة أمس بزيارة شملت قرية الراجحية والمنازل المتضررة، ومدخل طريق الكنة، ووادي الشقيق، وداخل المدينة، عقب الأمطار التي شهدها المركز مؤخراً.

وأوضح رئيس البلدية المهندس غصاب بن نايف العتيبي أن الجولة تأتي في إطار حرص البلدية على تجسيد العمل المشترك مع الدوائر الحكومية في الشقيق، وتشخيص بعض الملاحظات التي وجهنا بعلاجها عاجلا، وأخذ التدابير والاحتياطات مستقبلا لمواجه أي طارئ في نهج تكاملي مشترك مع كافه الدوائر الحكومية.