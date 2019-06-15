20 ألف مزرعة في المرحلة الأولى من برنامج حصر

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج «حصر» الذي يهدف إلى جمع بيانات ومعلومات الأنشطة الزراعية في المملكة، لبناء قاعدة بيانات شاملة تساهم في دعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع الزراعي وتطويره، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى فتح أبواب الاستثمارات المتنوعة.

قواعد بيانات

أوضحت الوزارة أنّها بدأت تنفيذ البرنامج بمرحلته الأولى في منطقتي الجوف وتبوك، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وبينت أن آلية عمل البرنامج تكمن بحصر الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية لها، وتنفيذ أعمال المسح الميداني لجمع المعلومات وحفظها وتحليلها وبناء قواعد البيانات المكانية باستخدام أحدث التقنيات.

وأفادت الوزارة بأن عدد المزارع المستهدفة في المرحلة الأولى من المشروع بلغ 20 ألف مزرعة في منطقتي الجوف وتبوك، على أن تبدأ المرحلة الثانية في منطقة الرياض.

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الاستشعار عن بُعد

كونت الوزارة فريق عمل متكامل للمشروع متخصص في أعمال الاستشعار عن بُعد، والتخطيط، والبرمجة وتقنية المعلومات، إضافة إلى أن الفريق متخصص في الحصر الحقلي والمتابعة والتنسيق، وأعضاءه خبراء في ضبط الجودة.

وأشارت إلى أن البرنامج يعمل بشكل إلكتروني بالكامل، ويسهم في توحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات، ويضمن تكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني.