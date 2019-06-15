5 مزايا لخدمة وصفتي بصحة الأحساء

كشف المدير العام للشؤون الصحية في الأحساء عبدالحميد العمير، 5 مزايا في خدمة «وصفتي»، التي تعتبر قناة وصول إضافية تربط مراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات الخاصة، حيث يمكن للمستفيد استلام الدواء من الصيدلية الأقرب إليه وفي الوقت الملائم له مجاناً.

17 مركزا صحيا

أضاف العمير، عقب تدشين الخدمة، أنه تم تطبيق الخدمة في 17 مركزا صحيا كمرحلة أولى شملت مركز صحي العمران، محاسن، الفيصلية، الجفر، الخالدية، الشعبة، الجشة، الكلابية، المنصورة، المركز، الشقيق، الدالوة، الرميلة، القادسية، الوزية، التويثير، لتشمل باقي المراكز الصحية لاحقا، مشيراً إلى أن خدمة «وصفتي» سوف تتيح إمكانية صرف الأدوية من مواقع مختلفة جغرافياً في المملكة.

توفير الوقت

أوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للإمداد والتموين الطبي الدكتور محمد البشير لـ«دوت الخليج»، أن من بين أهداف الخدمة: توفير الوقت والموارد، وتحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء، وضمان توفر الدواء، وآلية العمل فيها تتم من خلال وصول رسالة إلكترونية للمريض تحوي رقم الوصفة الإلكترونية، التي تخصه بعد الانتهاء من فحص الطبيب له، وتسجيل وصفته على نظام «وصفتي»، بحيث يتجه المريض للصيدلية المشتركة في الخدمة للحصول على الدواء مجانا.

مزايا الوصفة

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1- تلافي الأخطاء الطبية التي تنتج من الكتابة الخطية.

2- توفر خيار إعادة صرف الدواء لمرضى الأمراض المزمنة.

3- توفر تنبيهات بالرسائل النصية لحالة الوصفة الإلكترونية.

4- تمكن المستفيد من الاطلاع على الوصفات السابقة.

5- تمكين المستفيد من الاطلاع على تعليمات الطبيب في أي وقت.