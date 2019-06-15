الإقبال على استراحات جازان يرفع الأسعار

تسبب الإقبال الكبير على مواقع الاستراحات في منطقة جازان في رفع الأسعار، التي وصلت إلى 2000 ريال للمناسبة الواحدة.

وشهدت مواقع الاستراحات بمنطقة جازان تنافسا كبيرا في تقديم الخدمات، وجذب المواطنين، وذلك لقضاء مناسبات الزواج، أو تجمعات الأصدقاء، وإقامة الحفلات وغيرها.

ورصدت «دوت الخليج» الإقبال الكبير على مواقع الاستراحات، لإقامة مناسبات الزواج، والحفلات، حيث يفضلها كثيرون لكسر الروتين اليومي، والبعد عن صخب المدينة.

مناسبات الملكة

قال المواطن عمر سهلي إن «مناسبات الملكة، والليلة الثانية للزواج لا تقام إلا بالاستراحات، وهي ليلة لا تنتهي إلا مع ساعات الفجر الأولى»، مشيرا إلى أنه وجد صعوبة كبيرة في الحصول على موعد مناسب بإحدى الاستراحات، بسبب الازدحام الكبير.

لقاء الأصدقاء

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أبان المواطن نبيل عريشي أنه وأصدقاءه يفضلون قضاء أوقات ممتعة بالاستراحات شهريا، لتكون فرصة للالتقاء بهم، وتكريم المميزين، والبعد عن ضجيج المدينة، وممارسة الألعاب والسباحة، مؤكدا أن ما يعكر أجواء المناسبات بالاستراحات إطلاق الرصاص، والتكاليف الباهظة، والإسراف في العزايم، مطالبا بوضع حد كبير لها.

أسعار مرتفعة

أوضح المواطن علي عطيف أن «الاستراحات بفصل الصيف وسيلة للبعد عن الأجواء الحارة، وقضاء أوقات ممتعة بصحبة الأهل والأصدقاء، مبينا أن أسعار الاستراحات تشهد ارتفاعا كبيرا، ولا تناسب الطبقات ذات الدخل المحدود، مطالبا بوضع سقف محدد للإيجارات طوال السنة.

موسم رزق

أكد صاحب استراحة بلاتينيوم بمحافظة أبوعريش غسان الرفاعي أن»أسعار الاستراحات تتراوح بين 1800 و 2000 ريال لليوم الواحد، وهي تعتبر أسعار معقولة نتيجة الإقبال الكبير عليها"، مضيفا أن الاستراحات تختلف في تقديم الخدمات، والصيف موسم رزق كبير لأصحابها.