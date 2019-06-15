دعم مشروع الصحة العامة بالطائف

عقد المجلس البلدي لأمانة الطائف جلسته الـ49 بقاعة الاجتماعات غرب الطائف، وناقش عددا من الموضوعات والقضايا البلدية منها دعم مشروع الصحة العامة للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي الذي أوصى بضرورة تزويد المجلس بالتصور الكامل عن المشكلة لدعم المشروع بالشكل المأمول، وبحث مشاركة المجلس مع الشركاء في المناسبات والفعاليات الوطنية. وأبان نائب رئيس المجلس البلدي لأمانة الطائف ماجد العتيبي، أن المجلس ناقش دعم مشروع الصحة العامة والوقاية الصحية لتعزيز خدمات المكافحة الحشرية بمختلف الطرق البيولوجية والكيماوية للتخلص من بؤر التكاثر.



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