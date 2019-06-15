أمانة عسير تعيد تأهيل حديقة مربة

تواصل بلدية مربة الفرعية برامجها التي تهدف إلى تكثيف أعمال الزراعة والتشجير بأنواعها في كافة مرافق مركز مربة، والتي تأتي في إطار اهتمام أمانة منطقة عسير بالبيئة والمحافظة عليها من خلال زيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص التنزه والترويح الطبيعية لسكان المركز وزواره.

وأوضح رئيس بلدية مربة الفرعية المهندس خالد قليلة أن البلدية تحرص على تطوير المتنزهات والحدائق العامة وتجهيزها بكافة المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن البلدية لديها برامج تأهيل للحدائق والمرافق العامة والطرقات في المركز، وأن البلدية ماضية في إستراتيجيتها في زيادة الرقعة الخضراء مما يساهم في نجاح أعمال التوسع في زراعة المسطحات الخضراء والأشجار بأنواعها في الحدائق وطرقات المركز.

وقال المهندس قليلة إن البلدية أنهت أعمالها بتأهيل حديقة مربة على مساحة قُدّرت بنحو 60 ألف متر مربع، لافتا إلى أن أعمال التأهيل تهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء المفتوحة وتوزيع الأشجار والنباتات بشكل متناسق وتوفير جميع الخدمات باستخدام الأسلوب الحديث للري.

وهدفت هذه المرحلة إلى إعادة البنية التحتية لحديقة مربة، حيث شملت الأعمال تركيب خزانات المياه بسعة وصلت إلى 150 طنا، وكذلك زراعة أكثر من 320 شجرة ونخلة متنوعة، إضافة إلى زيادة رقعة المسطحات الخضراء من خلال التعشيب على مساحة قدرت بـ60 ألف متر مربع.