دوريات الأفواج تحبط تهريب 27 طن قات

أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمناطق جازان وعسير ونجران، تمكنت خلال الفترة من 1/ 7/ 1440هـ إلى 1/ 10/ 1441هـ، من إحباط محاولات تهريب 27 طناً من القات المخدر، و86 كيلو جراماً من الحشيش المخدر، و115 قطعة سلاح مختلفة، و1408 ذخائر حية. وأشار المقدم الشلهوب إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 671 متهماً، والتحفظ على مبالغ مالية بمبلغ 552147 ريالاً، وحجز 565 سيارة في قضايا مختلفة.



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