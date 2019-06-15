32 ألف متر لحدائق جديدة بالشرقية

تقوم أمانة المنطقة الشرقية حاليا بأعمال إنشاء ثلاث حدائق بحاضرة الدمام من أصل 10 حدائق تعتزم الأمانة إنشاءها، بمساحة نحو 32665 مترا مربعا.

وتشمل أعمال الإنشاءات حدائق الواحة على مساحة 1315 مترا مربعا، وحديقة الشعلة بمساحة 1821 مترا مربعا، وحديقة الفرسان بمساحة 1611 مترا مربعا في غرب الدمام، وسيراعى في تصميمها دمج ذوي الإعاقة للاستفادة منها.

تجهيز الحدائق

أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس عصام الملا أن باقي الحدائق السبع التي تعتزم الأمانة تنفيذها ستتوزع في شرق الدمام، وهي: حديقة المتنزه بمساحة 10150 مترا مربعا، وحديقة النورس بمساحة 3907 أمتار مربعة، وفي غرب الدمام سيتم إنشاء حديقة طيبة بمساحة 3635 مترا مربعا، وفي وسط الدمام سيتم إنشاء حديقة العزيزية بمساحة 3242 مترا مربعاِ، وحديقة العنود بمساحة 3475 مترا مربعا، وحديقة المحمدية بمساحة 1875 مترا مربعا، وحديقة الجلوية بمساحة 1634 مترا مربعا، حيث تسعى أمانة المنطقة الشرقية لتجهيز هذه الحدائق العشر بشكل كامل حتى يتم الاستفادة منها من قبل المرتادين.

أجواء مناسبة

أكد الملا أن أعمال الإنشاءات ستتم في الوقت المحدد بما يوفر الأجواء المناسبة للمواطنين والمقيمين للراحة والاستجمام، ضمن برامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة ذوي الإعاقة في مثل هذه المشاريع بهدف دمجهم في المجتمع عبر توفير الوسائل التي تساعدهم على الاستفادة من هذه المشاريع، وأن الفائدة التي ستعود على الجميع من خلال إنشاء العديد من هذه الحدائق ستكون إيجابية.