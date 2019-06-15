جامعة نايف تفتح باب القبول للدراسات العليا

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2019 ــ 2020 (1441هـ)، بتاريخ 11 ذي القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليو2019 عبر موقع درجة الماجستير 1- برنامج الآداب في النزاهة المالية 2- برنامج الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية 3- برنامج الآداب في علم الجريمة درجة الدبلوم العالي Advertisements 1- برنامج الدبلوم العالي في تحليل السموم والمخدرات 2- برنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب 3- برنامج الدبلوم العالي في الأمن النووي 4- برنامج الدبلوم العالي في الجوازات وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور عبدالإله بن محمد المعيوف، أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار سعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية وبعد اعتماد الخطة الإستراتيجية للجامعة 2019-2023 تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وتحقق ذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية، مشيرا إلى أن آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق بدرجة الماجستير والدبلوم العالي في برامج الجامعة هو يوم 29 ذي القعدة 1440 الموافق الأول من أغسطس 2019.



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