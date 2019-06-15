

نجران 12 شوال 1440 هـ الموافق 14 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في منزله بالرياض، في ثالث أيام العزاء اليوم، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي والمواطنين الذين قدموا العزاء في وفاة صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد ـ رحمه الله ـ .

وكان في استقبال المعزين صاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وشقيقي المتوفى أصحاب السمو الأمراء عبدالعزيز وفيصل.

وعبّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

//انتهى//

22:00ت م

0089





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل المعزين في وفاة الأمير محمد بن متعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.