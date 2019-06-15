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إيران تستدعي السفير البريطاني بسبب ناقلتي النفط

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2019-06-15

إيران تستدعي السفير البريطاني بسبب ناقلتي النفط

متابعات الخليج 365 - متابعة

استدعت إيران السفير البريطاني لدى طهران؛ بسبب تصريحات بريطانية عن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

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وأبلغت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني الاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول تورط إيران في الهجمات على ناقلات النفط، وتعتبرها غير صحيحة ومخالفة للواقع على حسب زعمها.

وكانت الولايات المتحدة حملت إيران المسؤولية المباشرة عن استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي.

وقدمت أمريكا للعالم مقطع فيديو يوثق قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بنزع لغم لم ينفجر من إحدى السفينتين لإخفاء معالم الجريمة.





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