الان تتابع اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 17 دقيقة - 10:14 م, 15 يونيو 2019 م التعليقات: 0 اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا في سماء أبها، وفقا لما أوردته قناة العربية في نبأ عاجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.