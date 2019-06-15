الان تتابع أسماء المستفيدين من الحلول المتنوعة لبرنامج “سكني” خلال مايو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأت وزارة الإسكان أكثر من 13 ألف أسرة استفادت من الحلول المتنوعة لبرنامج “سكني” خلال شهر مايو الماضي، منها أكثر من 5 آلاف أسرة سكنت في منازلها. وهذه أسماء المستفيدين:

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