توصية بمركز إقليمي لتطوير السياحة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

دعت دراسة بحثية تعنى بسبل تطوير السياحة في المنطقة، صادرة من المنظمة العربية للسياحة، إلى إقامة مركز عربي إقليمي للتعليم والتدريب والبحث والمتابعة، وصندوق عربي لتنمية السياحة لتطوير البنى الأساسية، والتي يمكن للقطاعين الخاص والعام أن يستثمرا فيها.

ودعت الدراسة التي حصلت «مكة» على نسخة منها إلى التشاور والتنسيق بين المؤسسات العربية المتخصصة في مجال السياحة لمراقبة احتياجات القوى البشرية العاملة في النشاط السياحي، داعية للتأكيد على أهمية اكتمال منطقة التجارة العربية الحرة ودورها كجاذب للاستثمار السياحي والعمل على دعم الحوافز وتذليل المعوقات التي تعترض القطاع الخاص العربي وتنفيذ مشروعات سياحية مشتركة.

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ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة إقامة مشروعات خاصة مكملة للنشاط السياحي، وأخرى سياحية عربية مشتركة تتمتع بالكفاءة بالأحجام الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مجالات تقديم الخدمات غير التقليدية وإيجاد الفرص التسويقية وتوفير المعلومات والأبحاث ودراسات الجدوى للمشاريع السياحية، وإقامة معاهد التعليم والتدريب السياحي لتخريج الكوادر وفق المعايير الدولية، وفي مجال النقل السياحي العمل على وضع خطة عربية متكاملة لفرص الاستثمار السياحي.

ونبهت إلى الحاجة لمزيد من وكالات جذب السياح الأجانب من المنطقة العربية مع إنشاء مواقع على الانترنت متطورة، وإنشاء شركات إعلامية متخصصة تقدم برامج تلفزيونية تعرض على القنوات الدولية بالعربية.

8 شروط لتنمية السياحة وجذب الاستثمارات العربية: