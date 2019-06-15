برامج تدريبية لطالبات جامعة الأمير سطام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
تطلق جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم فعاليات وبرامج النادي الصيفي السابع للطالبات، في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي كلية التربية بالدلم، وكلية العلوم بحوطة بني تميم، وكلية العلوم بالأفلاج.
واعتمد النادي 352 ساعة تدريبية للطالبات، موزعة على 62 برنامجا تدريبيا متنوعا، توزعت على برامج الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، وبرامج تطويرية، وبرامج في خدمة المجتمع والعمل التطوعي، وبرامج تأهيلية لسوق العمل، وبرامج رياضية وصحية، إضافة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات الوطنية والبرامج الترويحية.
ويسعى النادي إلى ترسيخ المبادئ الإسلامية، وقيم الانتماء الوطني، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتنمية القيم الوجدانية والمهارية والتطوعية.
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