دورات صيفية لمعلمي ومعلمات الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

تنظم جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية، خلال إجازة الصيف للعام الدراسي الحالي مجموعة من الدورات التدريبية لمعلمي ومعلمات التعليم العام، لمدة أربعة أسابيع، تبدأ في الرابع من ذي القعدة المقبل.

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وتشمل الدورات التدريبية مجالات البحث العلمي وتوظيفه في الميدان التربوي، وتدريس العلوم والرياضيات وفق التوجهات الحديثة، إضافة إلى أساليب دعم السلوك الإيجابي لدى المتعلمين، وغيرها من الدورات الموجهة للمعلمين في مختلف الاختصاصات.

وأوضح عميد كلية التربية في الجامعة الدكتور بكر كمال أن الدورات التدريبية للمعلمين تعقد في سياق تكامل الجهود بين الجامعة ووزارة التعليم؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال تدريب المعلم وتأهيله أثناء الخدمة معرفيا وتربويا للاضطلاع بأدواره في تحسين وتطوير عمليتي التعليم والتعلم.

وأكد حرص الكلية على أن تكون هذه البرامج ذا طبيعة تطبيقية، يرتبط محتواها باستراتيجيات التعليم والتعلم، وإكساب المعلم مهارات البحث الإجرائي، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو التعليم، بما يحقق الارتقاء بعمليتي التعليم والتعلم.