13 ألف أسرة استفادت من برنامج سكني خلال مايو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استفادت 13,230 أسرة من المسجلين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها برنامج «سكني»، بينهم 5835 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الحالي إلى 68,195 أسرة في مختلف مناطق المملكة.

وأعلن «سكني» التابع لوزارة الإسكان، في بيان له أمس، عن أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية عبر البوابة الالكترونية للبرنامج، والتي تتيح كذلك جميع تفاصيل الخيارات السكنية المتنوعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن «سكني» يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، مبينا أن أعمال البناء تتواصل في 53 مشروعا سكنيا بالشراكة مع المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان.