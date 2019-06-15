مبادرة نخلة السلام السعودية تنطلق من القاهرة لتجوب العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل شهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي أمس تدشين مبادرة أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل تحت شعار «نخلة السلام من بلد السلام»، بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

وجرى غرس نخلة السلام تدشينا للمبادرة في حفل أقيم في ميدان الفاروق بكورنيش المعادي بالعاصمة القاهرة بمشاركة رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية الدكتورة مشاعل العتيبي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين في البلدين الشقيقين.

وقال نقلي خلال تدشين المبادرة «إنه كما كانت مصر هي الوجهة الأولى للملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- حينما شرع في بناء السياسة الخارجية للمملكة، فإن مصر اليوم هي المحطة الأولى لغرس نخلة السلام لتنطلق من هنا لتجوب أرجاء العالم».

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وأكد أن العالم اليوم في أمس الحاجة إلى مد جسور السلام، وغرس قيمة المحبة والتسامح والإخاء بين شعوب الأرض، تلك المبادئ السامية التي حض عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وتأسست عليها القيم والأعراف الإنسانية منذ فجر التاريخ، مشيرا إلى حرص المملكة ومصر على ترسيخ ذلك بشتى السبل.

وأوضح أن العرى الوثيقة التي تجمع شعبي المملكة ومصر، تجسدها الأفعال التي تغني عن الأقوال، وذلك في ظل ما يجمع بينهما من روابط قوية وعلاقات متميزة على مر التاريخ، لتشهد طفرة غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في توثيق العلاقات الثنائية، وتعزيز روح المحبة والسلام، في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والمساهمة في تكريس الأمن والسلم الدولي.

وعبر نقلي عن شكره لأمير القصيم على مبادرته، ولمصر قيادة وحكومة وشعبا على احتضانها لهذه المبادرة، وكذلك رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية، سائلا المولى عز وجل أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والسداد في نشر قيم المحبة والسلام والوئام بين شعوب العالم.

من جانبها، ثمنت رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية الدكتورة مشاعل العتيبي المبادرة، مؤكدة أهمية تعزيز روح التآخي بين الشعوب وجميع الأفراد في المجتمعات، والعمل على غرس القيم النبيلة لما لها من دور مهم للإنسان.