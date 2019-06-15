فتح باب القبول للدراسات العليا بجامعة نايف للعلوم الأمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2019 ــ 2020، في 14 يوليو المقبل عبر موقعها الالكتروني.

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وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالإله المعيوف أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، في إطار سعيها لتحقيق الريادة في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في المجالات الأمنية، مشيرا إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية وبعد اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2019-2023 تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة وارتباط التخصص بالمجال الأمني، وتحقق ذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات فاعلة مع جامعات عالمية.

ونوه إلى أن آخر موعد لقبول طلبات الالتحاق بدرجة الماجستير والدبلوم العالي في برامج الجامعة 1 أغسطس المقبل.

برامج درجة الماجستير: