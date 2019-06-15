لماذا تتعرض السعوديات للسرقة في اليونان؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

فيما حذرت الأسبوع الماضي السفارة السعودية في اليونان السياح السعوديين القادمين إليها من تعرضهم للسرقات، أكد السفير السعودي في أثينا عصام بيت المال لـ»مكة»، أن التحذير روتيني بسبب كثرة السرقات التي يتعرض لها السياح الأجانب، وخاصة السائحات السعوديات عموما بمنطقة وسط البلد في أثينا العاصمة، وتحديدا في المترو بسبب مظهرهن الواضح من حيث الحجاب ولبسهن إكسسوارات تبدو ثمينة في المجتمعات الأوروبية كالساعات والحلي.

وأشار السفير إلى أن السرقات تستهدف شنط اليد، وهي التي يكون عادة بداخلها جوازات السفر والبطاقات البنكية والهواتف النقالة، أما في الجزر خاصة ميكونوس فتتعدى إلى اقتحام الفلل المفروشة وسرقة ما بداخلها أثناء غياب السكان، مؤكدا أن السعوديين ليسوا هم المستهدفين فقط، بل الأمر يتعدى إلى باقي الجنسيات، مبينا أن السبب دائما هو المظاهر التي تقود إلى تتبع السارق للسائح إلى مقر سكنه، في حين أن الفنادق غالبا أكثر أمنا.

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وأضاف السفير أنه لم يتمكن أحد من استعادة المسروقات، غير أن السفارة تتعامل باحترافية مع الصعوبات التي يتعرض لها السياح السعوديون، إذ يتم استخراج تذكرة مرور له تمكنه من العودة للمملكة في حال سرقة جوازه، وإذا احتاج إلى خدمات أخرى كتسديد قيمة السكن يتم السداد من قبل السفارة، حيث إننا نحرص على عدم تعرض المواطن إلى أي إحراج، فقيمة المواطن كبيرة لدى القيادة، ونحن في السفارة حريصون على ذلك.

وبين أن السفارة سجلت قبل عدة أيام تعرض أحد المواطنين لحادث سير مؤلم بجزيرة ميكونوس تم نقله للعاصمة، وأجريت له عملية دقيقة في منطقة الحوض، وهو بصحة جيدة وسيغادر إلى المملكة نهاية هذا الأسبوع، مضيفا أنه منذ عيد الفطر سجلت أربع حالات سرقة كلها بمدينة أثينا بمنطقة وسط البلد، مصيفا أنه يتوقع زيادة كبيرة هذا العام في عدد السياح السعوديين بسبب تشغيل رحلات الخطوط السعودية من الرياض مباشرة.

سرقة السياح في 2018م:

فقدان جوازات: 12 حالة

سرقة ممتلكات: 5 حالات

عدد السياح السعوديين: 40 ألفا

2019م :