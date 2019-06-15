زيتونة الباحة تستهوي الأهالي والزوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

تستقطب مزرعة الزيتونة للسياحة الزراعية بمنطقة الباحة خلال صيف هذا العام أعدادا كبيرة من الزوار والمصطافين، حيث تعود الكثافة الكبيرة التي تشهدها المزرعة لكونها أول مزرعة زراعية سياحية بالمنطقة. وأوضح مالك المزرعة الدكتور صالح آل حافظ أن تجربة مزرعة الزيتونة التي تعد أول مزرعة سياحية في منطقة الباحة، وبها مزرعة لإنتاج الفراولة عن طريق الزراعة المائية، وتبلغ مساحتها نحو 150 ألف م2، تحتوي على 4 آلاف شجرة زيتون، إضافة إلى 3 خزانات لحصاد مياه الأمطار وحديقة لتربية الطيور الأليفة، وتهتم بتجربة الزراعة البعلية لزراعة محصول الشعير.

وأكد أن المزرعة تستقبل زوارها خلال الجمعة والسبت من الـ8 صباحا وحتى الـ5 عصرا.