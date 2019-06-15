صيف هذا العام يكسر قاعدة ارتفاع أسعار الفنادق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني، منال سجيني - مكة المكرمة
ارتبطت حالات ارتفاع أسعار الفنادق بشكل كبير بمواسم الإجازات الصيفية وإجازات نهاية الأسبوع، إلا أن «مكة» توصلت من خلال تجربة قياس أسعار الفنادق وفق معايير محددة إلى أن صيف هذا العام يشهد أسعارا بمستوى معتدل إلى منخفض، حيث اتجهت معظم الفنادق في مدينة جدة إلى خفض الأسعار أو الحفاظ عليها ثابتة على الرغم من موسم جدة الحافل بالفعاليات المتنوعة. وأظهرت أسعار الفنادق الراقية في الرياض أنها ترتفع غالبا في أيام وسط الأسبوع، نظرا لاعتمادها على زيارات رجال الأعمال، أما في المصايف، مثل مدينتي أبها والهدا بالطائف، ارتفعت الأسعار في بعض الفنادق وبعضها الآخر لم تتوفر به أي حجوزات خلال سبتمبر المقبل.
المعايير:
- جميع الأسعار مأخوذة من موقع booking.com
- السعر لليلة واحدة لشخصين
- لم تتم إضافة أي مميزات، مثل وجبات الإفطار، إلا في حال تقديمها مجانا
- لا تشمل الأسعار أي ضرائب أو رسوم إضافية
- تشتمل القائمة على فنادق ذات تصنيف 5 و4 و3 نجوم، وفقا لموقع بوكينج، وخيارات متنوعة مثل الغرف الفندقية والشقق الفندقية والشاليهات
- المقارنة تمت بين الأسعار عند الحجز في فترة موسم الإجازة الصيفية منتصف الأسبوع يوم الاثنين 24 يونيو وفي نهاية الأسبوع الجمعة 28 يونيو، والأسعار عند الحجز في غير موسم الإجازة الصيفية، وذلك منتصف الأسبوع الاثنين 16 سبتمبر وفي نهاية الأسبوع الجمعة 20 سبتمبر
جدة
1
الوصف: غرف فندقية - غرفة استديو مع سرير مزدوج
التصنيف: 3 نجوم
خدمات مجانية: واي فاي - مواقف
أقرب معالم الجذب: شارع حراء - مندرين أفينيو
السعر 24 يونيو: 299
السعر 28 يونيو: 299
16 سبتمبر: 598
20 سبتمبر: 598
*خفضت السعر
2
الوصف: شقق فندقية - غرفة واحدة مع سرير مزدوج أو سريرين منفردين
التصنيف: لا يوجد
خدمات مجانية: واي فاي
أقرب معالم الجذب: شارع فلسطين - فلامينغو مول
السعر 24 يونيو: 114
السعر 28 يونيو: 114
16 سبتمبر: غير متاح
20 سبتمبر: غير متاح
*حجز مبكر
3
الوصف: شاليه مع 4 غرف نوم
التصنيف: لا يوجد
خدمات مجانية: مواقف
أقرب معالم الجذب: مواجه للشاطئ
السعر 24 يونيو: 1350
السعر 28 يونيو: 1700
16 سبتمبر: 1000
20 سبتمبر: 1500
*رفع السعر
4
الوصف: غرف فندقية - غرفة واحدة بسرير مزدوج
التصنيف: 5 نجوم
خدمات مجانية: مواقف - شامل الإفطار
أقرب معالم الجذب: جدة مول
السعر 24 يونيو: 1010
السعر 28 يونيو: 1010
16 سبتمبر: 602
20 سبتمبر: 602
*رفع السعر
5
الوصف: غرف فندقية - غرفة بسرير مزدوج أو سريرين منفردين
التصنيف: 4 نجوم
خدمات مجانية: مواقف - شامل الإفطار
أقرب معالم الجذب: أبحر الشمالية - مدينة الملك عبدالله الرياضية
السعر 24 يونيو: 819
السعر 28 يونيو: 1001
16 سبتمبر: 838
20 سبتمبر: 1020
*خفض السعر
6
الوصف: غرف فندقية - غرفة بسرير مزدوج أو سريرين منفردين
التصنيف: 5 نجوم
خدمات مجانية: مواقف - شامل الإفطار
أقرب معالم الجذب: أبحر الشمالية
السعر 24 يونيو: 680
السعر 28 يونيو: 680
16 سبتمبر: 978
20 سبتمبر: 808
*خفض السعر
7
التصنيف: 5 نجوم
خدمات مجانية: موقف سيارات
أقرب معالم الجذب: فقيه أكواريوم - ملاهي ومتنزه الشلال
السعر 24 يونيو: 1,775
السعر 28 يونيو: 1,975
16 سبتمبر: 2,575
20 سبتمبر: 2,575
*خفض السعر
8
التصنيف: 5 نجوم
خدمات مجانية: موقف سيارات
أقرب معالم الجذب: متحف مدينة الطيبات للحضارات العالمية - المركز السعودي للفنون التشكيلية
السعر 24 يونيو: 578
السعر 28 يونيو: 495
16 سبتمبر: 495
20 سبتمبر: 433
*رفع السعر
9
التصنيف: 5 نجوم
خدمات مجانية: موقف سيارات
أقرب معالم الجذب: متنزه عطا الله هابي لاند - فقيه أكواريوم
السعر 24 يونيو: لا يوجد حجز
السعر 28 يونيو: 1334
16 سبتمبر: 735
20 سبتمبر: 735
*رفع السعر
*حجز مبكر
10
التصنيف: لا يوجد تصنيف
خدمات مجانية: مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: مدينة الملك عبدالله الرياضية
السعر 24 يونيو: 4050
السعر 28 يونيو: 5850
16 سبتمبر: 4050
20 سبتمبر: 5850
*المحافظة على ثبات الأسعار
11
التصنيف: 5 نجوم
خدمات مجانية: واي فاي- مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: كورنيش جدة - نافورة الملك فهد - المركز السعودي للفنون التشكيلية
السعر 24 يونيو: لا يوجد حجز
السعر 28 يونيو: لا يوجد حجز
16 سبتمبر: 2070
20 سبتمبر: 2070
*حجز مبكر+
*المحافظة على ثبات الأسعار
الرياض
1
الوصف: شقق فندقية - غرفة استديو مع سرير مزدوج أو سريرين منفردين
التصنيف: لا يوجد
خدمات مجانية: واي فاي - مواقف - شامل الإفطار
أقرب معالم الجذب: المتحف الوطني - قصر المصمك
السعر 24 يونيو: 75
السعر 28 يونيو: 80
16 سبتمبر: 80
20 سبتمبر: 97
*خفض السعر
2
الوصف: غرف فندقية - غرفة استديو بسرير مزدوج
التصنيف: 4 نجوم
خدمات مجانية: مواقف - واي فاي
أقرب معالم الجذب: وزارة الخارجية - المتحف الوطني
السعر 24 يونيو: 120
السعر 28 يونيو: 120
16 سبتمبر: 285
20 سبتمبر: 285
*خفض السعر
3
الوصف: غرف فندقية - غرفة كلاسيكية
التصنيف: 5 نجوم
خدمات مجانية: واي فاي - مواقف
أقرب معالم الجذب: لوكليزر مول - برج الفيصلية
السعر 24 يونيو: 429
السعر 28 يونيو: 405
16 سبتمبر: 519
20 سبتمبر: 383
*خفض السعر
4
الوصف: غرف فندقية - غرفة مع سرير واحد بحجم كوين وأريكة
التصنيف: 4 نجوم
خدمات مجانية: واي فاي - مواقف
أقرب معالم الجذب: برج المملكة - العليا مول
السعر 24 يونيو: 383
السعر 28 يونيو: 277
16 سبتمبر: 383
20 سبتمبر: 319
*خفض السعر
5
الوصف: غرفة فندقية - سرير مزدوج
التصنيف: 5 نجوم
خدمات مجانية: مواقف
أقرب معالم الجذب: برج الفيصلية - مكتبة وحديقة الملك فهد
السعر 24 يونيو: 950
السعر 28 يونيو: 950
16 سبتمبر: 1818
20 سبتمبر: 950
*المحافظة على ثبات الأسعار
6
الوصف: غرف فندقية - غرفة ديلوكس كينغ
التصنيف: 4 نجوم
خدمات مجانية: واي فاي - مواقف - شامل إفطار
أقرب معالم الجذب: جامع الملك خالد
السعر 24 يونيو: 520
السعر 28 يونيو: 520
16 سبتمبر: 520
20 سبتمبر: 520
*المحافظة على ثبات الأسعار
7
الوصف: غرف فندقية - غرفة مع سرير واحد مزدوج
التصنيف: 5 نجوم
خدمات مجانية: مواقف
أقرب معالم الجذب: العليا مول - مول الرياض غاليري
السعر 24 يونيو: 765
السعر 28 يونيو: 893
16 سبتمبر: 945
20 سبتمبر: 893
*خفض السعر
8
الوصف: غرف فندقية - غرفة مع سرير واحد مزدوج
التصنيف: 4 نجوم
خدمات مجانية: واي فاي - مواقف
أقرب معالم الجذب: ملاعب غولف الرياض - مكتبة وحديقة الملك فهد
السعر 24 يونيو: 344
السعر 28 يونيو: 320
16 سبتمبر: 325
20 سبتمبر: 307
*المحافظة على ثبات الأسعار
9
الوصف: غرف فندقية - غرفة مع سرير واحد مزدوج
التصنيف: 4 نجوم
خدمات مجانية: مواقف
أقرب معالم الجذب: برج المملكة - لوكليزر مول
السعر 24 يونيو: 700
السعر 28 يونيو: 350
16 سبتمبر: 722
20 سبتمبر: 425
*خفض السعر
10
الوصف: غرف فندقية - غرفة مع سرير واحد مزدوج
التصنيف: 5 نجوم
خدمات مجانية: واي فاي - مواقف
أقرب معالم الجذب: مول الرياض غاليري - الرياض بارك
السعر 24 يونيو: 750
السعر 28 يونيو: 621
16 سبتمبر: 845
20 سبتمبر: 621
*المحافظة على ثبات الأسعار
الهدا
1
الوصف: غرف فندقية
التصنيف: 5 نجوم
خدمات مجانية: مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء
السعر 24 يونيو:509
السعر 28 يونيو: 509
16 سبتمبر:298
20 سبتمبر:298
*رفع السعر
2
الوصف: غرف فندقية
التصنيف: 4 نجوم
خدمات مجانية: مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء
السعر 24 يونيو:420
السعر 28 يونيو: 420
16 سبتمبر:لا يوجد حجز
20 سبتمبر: لا يوجد حجز
*حجز مبكر
3
الوصف: غرف فندقية
التصنيف: 4 نجوم
خدمات مجانية: مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء
السعر 24 يونيو:لا يوجد حجز
السعر 28 يونيو: لا يوجد حجز
16 سبتمبر: 10500
20 سبتمبر: 10500
*حجز مبكر
4
الوصف: غرف فندقية
التصنيف: 4 نجوم
خدمات مجانية: مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء
السعر 24 يونيو: 500
السعر 28 يونيو: 500
16 سبتمبر: لا يوجد حجز
20 سبتمبر: لا يوجد حجز
*حجز مبكر
5
الوصف: غرف فندقية
التصنيف: لا يوجد تصنيف
خدمات مجانية: واي فاي- مواقف سيارات مجاني
أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء - مطار الطائف
السعر 24 يونيو:900
السعر 28 يونيو: 900
16 سبتمبر: 900
20 سبتمبر: 900
*المحافظة على ثبات الأسعار
6
الوصف: فلل
التصنيف: لا يوجد تصنيف
خدمات مجانية: واي فاي- مواقف سيارات مجاني
أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا - متنزه النقبة الحمراء - حديقة الملك فهد
السعر 24 يونيو: 1100
السعر 28 يونيو: 1150
16 سبتمبر: 700
20 سبتمبر: 700
*رفع السعر
7
الوصف: استراحة
التصنيف: لا يوجد تصنيف
خدمات مجانية: مواقف سيارات مجاني
أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء - حديقة الملك فهد
السعر 24 يونيو: 1500
السعر 28 يونيو: 1500
16 سبتمبر: 850
20 سبتمبر: 850
*رفع السعر
8
الوصف: فلل
التصنيف: لا يوجد تصنيف
خدمات مجانية: مواقف سيارات مجاني
أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء - حديقة الملك فهد
السعر 24 يونيو:1500
السعر 28 يونيو: 1500
16 سبتمبر: 500
20 سبتمبر: 500
*رفع السعر
9
التصنيف: لا يوجد تصنيف
خدمات مجانية: مواقف سيارات مجاني
أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء - حديقة الملك فهد
السعر 24 يونيو: 400
السعر 28 يونيو: 400
16 سبتمبر: لا يوجد حجز متوفر
20 سبتمبر: لا يوجد حجز متوفر
*حجز مبكر
10
الوصف: استراحة
التصنيف: لا يوجد تصنيف
خدمات مجانية: واي فاي- مواقف سيارات مجاني
أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء - حديقة الملك فهد
السعر 24 يونيو: 3000
السعر 28 يونيو: 3000
16 سبتمبر: 3000
20 سبتمبر: 3000
*المحافظة على ثبات الأسعار
أبها
1
الوصف: غرف فندقية
التصنيف: 5 نجوم
خدمات مجانية: واي فاي- مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: ملاهي قصر أبهى- حديقة السد - متحف قصر المفتاحة - مسرح قصر المفتاحة - ميدان أبها الثقافي
السعر 24 يونيو:951
السعر 28 يونيو: 951
16 سبتمبر: 579
20 سبتمبر:579
*رفع السعر
2
الوصف: غرف فندقية
التصنيف: لا يوجد
خدمات مجانية: واي فاي- مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: حديقة السعادة - جامعة الملك خالد - ملاهي حديقة السلام
السعر 24 يونيو: 650
السعر 28 يونيو: 650
16 سبتمبر: 1000
20 سبتمبر: 200
*خفض السعر
3
الوصف: غرف فندقية
التصنيف: لا يوجد
خدمات مجانية: مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: حديقة السد - متحف قصر المفتاحة - مسرح قصر المفتاحة
السعر 24 يونيو: 450
السعر 28 يونيو: 450
16 سبتمبر: 450
20 سبتمبر: 450
*المحافظة على ثبات الأسعار
4
الوصف: غرف فندقية
التصنيف: لا يوجد
خدمات مجانية: مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: حديقة السد - متحف قصر المفتاحة - مسرح قصر المفتاحة
السعر 24 يونيو: 490
السعر 28 يونيو: 550
16 سبتمبر: 250
20 سبتمبر: 250
*رفع السعر
5
الوصف: شاليه
التصنيف: لا يوجد
خدمات مجانية: واي فاي - مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: حديقة السعادة - جامعة الملك خالد - ملاهي حديقة السلام
السعر 24 يونيو: 1300
السعر 28 يونيو: 1300
16 سبتمبر: 1000
20 سبتمبر: 1000
*رفع السعر
6
الوصف: استراحة
التصنيف: لا يوجد
خدمات مجانية: مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: حديقة الشلال - ميدان أبها الثقافي - حديقة الأندلس
السعر 24 يونيو:1275
السعر 28 يونيو: 1275
16 سبتمبر:1275
20 سبتمبر:1275
*المحافظة على ثبات الأسعار
7
الوصف: شقق فندقية
التصنيف: لا يوجد
خدمات مجانية: واي فاي
أقرب معالم الجذب: حديقة الأندلس - حديقة أبوخيال - مسرح قصر المفتاحة - متحف قصر المفتاحة
السعر 24 يونيو:450
السعر 28 يونيو: 500
16 سبتمبر: لا يوجد حجز متوفر
20 سبتمبر: لا يوجد حجز متوفر
*حجز مبكر
8
الوصف: غرف فندقية
التصنيف: لا يوجد تصنيف
خدمات مجانية: واي فاي- مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: حديقة السعادة - جامعة الملك خالد - ملاهي حديقة السلام
السعر 24 يونيو: 550
السعر 28 يونيو: 550
16 سبتمبر: 480
20 سبتمبر: 480
*رفع السعر
9
الوصف: غرف فندقية
التصنيف: لا يوجد تصنيف
خدمات مجانية: واي فاي- مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: حديقة السعادة - جامعة الملك خالد - ملاهي حديقة السلام
السعر 24 يونيو:650
السعر 28 يونيو: 650
16 سبتمبر:650
20 سبتمبر:650
*المحافظة على ثبات الأسعار
10
الوصف: غرف فندقية
التصنيف: لا يوجد تصنيف
خدمات مجانية: واي فاي - مواقف مجانية
أقرب معالم الجذب: حديقة الأندلس - مسرح قصر المفتاحة - متحف قصر المفتاحة
السعر 24 يونيو: 1450
السعر 28 يونيو: 1450
16 سبتمبر: 1300
20 سبتمبر: 1300
*رفع السعر
كانت هذه تفاصيل خبر صيف هذا العام يكسر قاعدة ارتفاع أسعار الفنادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.