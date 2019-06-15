صيف هذا العام يكسر قاعدة ارتفاع أسعار الفنادق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني، منال سجيني - مكة المكرمة

ارتبطت حالات ارتفاع أسعار الفنادق بشكل كبير بمواسم الإجازات الصيفية وإجازات نهاية الأسبوع، إلا أن «مكة» توصلت من خلال تجربة قياس أسعار الفنادق وفق معايير محددة إلى أن صيف هذا العام يشهد أسعارا بمستوى معتدل إلى منخفض، حيث اتجهت معظم الفنادق في مدينة جدة إلى خفض الأسعار أو الحفاظ عليها ثابتة على الرغم من موسم جدة الحافل بالفعاليات المتنوعة. وأظهرت أسعار الفنادق الراقية في الرياض أنها ترتفع غالبا في أيام وسط الأسبوع، نظرا لاعتمادها على زيارات رجال الأعمال، أما في المصايف، مثل مدينتي أبها والهدا بالطائف، ارتفعت الأسعار في بعض الفنادق وبعضها الآخر لم تتوفر به أي حجوزات خلال سبتمبر المقبل.

المعايير:

- جميع الأسعار مأخوذة من موقع booking.com

- السعر لليلة واحدة لشخصين

- لم تتم إضافة أي مميزات، مثل وجبات الإفطار، إلا في حال تقديمها مجانا

- لا تشمل الأسعار أي ضرائب أو رسوم إضافية

- تشتمل القائمة على فنادق ذات تصنيف 5 و4 و3 نجوم، وفقا لموقع بوكينج، وخيارات متنوعة مثل الغرف الفندقية والشقق الفندقية والشاليهات

- المقارنة تمت بين الأسعار عند الحجز في فترة موسم الإجازة الصيفية منتصف الأسبوع يوم الاثنين 24 يونيو وفي نهاية الأسبوع الجمعة 28 يونيو، والأسعار عند الحجز في غير موسم الإجازة الصيفية، وذلك منتصف الأسبوع الاثنين 16 سبتمبر وفي نهاية الأسبوع الجمعة 20 سبتمبر

جدة

1

الوصف: غرف فندقية - غرفة استديو مع سرير مزدوج

التصنيف: 3 نجوم

خدمات مجانية: واي فاي - مواقف

أقرب معالم الجذب: شارع حراء - مندرين أفينيو

السعر 24 يونيو: 299

السعر 28 يونيو: 299

16 سبتمبر: 598

20 سبتمبر: 598

*خفضت السعر

2

الوصف: شقق فندقية - غرفة واحدة مع سرير مزدوج أو سريرين منفردين

التصنيف: لا يوجد

خدمات مجانية: واي فاي

أقرب معالم الجذب: شارع فلسطين - فلامينغو مول

السعر 24 يونيو: 114

السعر 28 يونيو: 114

16 سبتمبر: غير متاح

20 سبتمبر: غير متاح

*حجز مبكر

3

الوصف: شاليه مع 4 غرف نوم

التصنيف: لا يوجد

خدمات مجانية: مواقف

أقرب معالم الجذب: مواجه للشاطئ

السعر 24 يونيو: 1350

السعر 28 يونيو: 1700

16 سبتمبر: 1000

20 سبتمبر: 1500

*رفع السعر

4

الوصف: غرف فندقية - غرفة واحدة بسرير مزدوج

التصنيف: 5 نجوم

خدمات مجانية: مواقف - شامل الإفطار

أقرب معالم الجذب: جدة مول

السعر 24 يونيو: 1010

السعر 28 يونيو: 1010

16 سبتمبر: 602

20 سبتمبر: 602

*رفع السعر

5

الوصف: غرف فندقية - غرفة بسرير مزدوج أو سريرين منفردين

التصنيف: 4 نجوم

خدمات مجانية: مواقف - شامل الإفطار

أقرب معالم الجذب: أبحر الشمالية - مدينة الملك عبدالله الرياضية

السعر 24 يونيو: 819

السعر 28 يونيو: 1001

16 سبتمبر: 838

20 سبتمبر: 1020

*خفض السعر

6

الوصف: غرف فندقية - غرفة بسرير مزدوج أو سريرين منفردين

التصنيف: 5 نجوم

خدمات مجانية: مواقف - شامل الإفطار

أقرب معالم الجذب: أبحر الشمالية

السعر 24 يونيو: 680

السعر 28 يونيو: 680

16 سبتمبر: 978

20 سبتمبر: 808

*خفض السعر

7

التصنيف: 5 نجوم

خدمات مجانية: موقف سيارات

أقرب معالم الجذب: فقيه أكواريوم - ملاهي ومتنزه الشلال

السعر 24 يونيو: 1,775

السعر 28 يونيو: 1,975

16 سبتمبر: 2,575

20 سبتمبر: 2,575

*خفض السعر

8

التصنيف: 5 نجوم

خدمات مجانية: موقف سيارات

أقرب معالم الجذب: متحف مدينة الطيبات للحضارات العالمية - المركز السعودي للفنون التشكيلية

السعر 24 يونيو: 578

السعر 28 يونيو: 495

16 سبتمبر: 495

20 سبتمبر: 433

*رفع السعر

9

التصنيف: 5 نجوم

خدمات مجانية: موقف سيارات

أقرب معالم الجذب: متنزه عطا الله هابي لاند - فقيه أكواريوم

السعر 24 يونيو: لا يوجد حجز

السعر 28 يونيو: 1334

16 سبتمبر: 735

20 سبتمبر: 735

*رفع السعر

*حجز مبكر

10

التصنيف: لا يوجد تصنيف

خدمات مجانية: مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: مدينة الملك عبدالله الرياضية

السعر 24 يونيو: 4050

السعر 28 يونيو: 5850

16 سبتمبر: 4050

20 سبتمبر: 5850

*المحافظة على ثبات الأسعار

11

التصنيف: 5 نجوم

خدمات مجانية: واي فاي- مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: كورنيش جدة - نافورة الملك فهد - المركز السعودي للفنون التشكيلية

السعر 24 يونيو: لا يوجد حجز

السعر 28 يونيو: لا يوجد حجز

16 سبتمبر: 2070

20 سبتمبر: 2070

*حجز مبكر+

*المحافظة على ثبات الأسعار

الرياض

1

الوصف: شقق فندقية - غرفة استديو مع سرير مزدوج أو سريرين منفردين

التصنيف: لا يوجد

خدمات مجانية: واي فاي - مواقف - شامل الإفطار

أقرب معالم الجذب: المتحف الوطني - قصر المصمك

السعر 24 يونيو: 75

السعر 28 يونيو: 80

16 سبتمبر: 80

20 سبتمبر: 97

*خفض السعر

2

الوصف: غرف فندقية - غرفة استديو بسرير مزدوج

التصنيف: 4 نجوم

خدمات مجانية: مواقف - واي فاي

أقرب معالم الجذب: وزارة الخارجية - المتحف الوطني

السعر 24 يونيو: 120

السعر 28 يونيو: 120

16 سبتمبر: 285

20 سبتمبر: 285

*خفض السعر

3

الوصف: غرف فندقية - غرفة كلاسيكية

التصنيف: 5 نجوم

خدمات مجانية: واي فاي - مواقف

أقرب معالم الجذب: لوكليزر مول - برج الفيصلية

السعر 24 يونيو: 429

السعر 28 يونيو: 405

16 سبتمبر: 519

20 سبتمبر: 383

*خفض السعر

4

الوصف: غرف فندقية - غرفة مع سرير واحد بحجم كوين وأريكة

التصنيف: 4 نجوم

خدمات مجانية: واي فاي - مواقف

أقرب معالم الجذب: برج المملكة - العليا مول

السعر 24 يونيو: 383

السعر 28 يونيو: 277

16 سبتمبر: 383

20 سبتمبر: 319

*خفض السعر

5

الوصف: غرفة فندقية - سرير مزدوج

التصنيف: 5 نجوم

خدمات مجانية: مواقف

أقرب معالم الجذب: برج الفيصلية - مكتبة وحديقة الملك فهد

السعر 24 يونيو: 950

السعر 28 يونيو: 950

16 سبتمبر: 1818

20 سبتمبر: 950

*المحافظة على ثبات الأسعار

6

الوصف: غرف فندقية - غرفة ديلوكس كينغ

التصنيف: 4 نجوم

خدمات مجانية: واي فاي - مواقف - شامل إفطار

أقرب معالم الجذب: جامع الملك خالد

السعر 24 يونيو: 520

السعر 28 يونيو: 520

16 سبتمبر: 520

20 سبتمبر: 520

*المحافظة على ثبات الأسعار

7

الوصف: غرف فندقية - غرفة مع سرير واحد مزدوج

التصنيف: 5 نجوم

خدمات مجانية: مواقف

أقرب معالم الجذب: العليا مول - مول الرياض غاليري

السعر 24 يونيو: 765

السعر 28 يونيو: 893

16 سبتمبر: 945

20 سبتمبر: 893

*خفض السعر

8

الوصف: غرف فندقية - غرفة مع سرير واحد مزدوج

التصنيف: 4 نجوم

خدمات مجانية: واي فاي - مواقف

أقرب معالم الجذب: ملاعب غولف الرياض - مكتبة وحديقة الملك فهد

السعر 24 يونيو: 344

السعر 28 يونيو: 320

16 سبتمبر: 325

20 سبتمبر: 307

*المحافظة على ثبات الأسعار

9

الوصف: غرف فندقية - غرفة مع سرير واحد مزدوج

التصنيف: 4 نجوم

خدمات مجانية: مواقف

أقرب معالم الجذب: برج المملكة - لوكليزر مول

السعر 24 يونيو: 700

السعر 28 يونيو: 350

16 سبتمبر: 722

20 سبتمبر: 425

*خفض السعر

10

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الوصف: غرف فندقية - غرفة مع سرير واحد مزدوج

التصنيف: 5 نجوم

خدمات مجانية: واي فاي - مواقف

أقرب معالم الجذب: مول الرياض غاليري - الرياض بارك

السعر 24 يونيو: 750

السعر 28 يونيو: 621

16 سبتمبر: 845

20 سبتمبر: 621

*المحافظة على ثبات الأسعار

الهدا

1

الوصف: غرف فندقية

التصنيف: 5 نجوم

خدمات مجانية: مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء

السعر 24 يونيو:509

السعر 28 يونيو: 509

16 سبتمبر:298

20 سبتمبر:298

*رفع السعر

2

الوصف: غرف فندقية

التصنيف: 4 نجوم

خدمات مجانية: مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء

السعر 24 يونيو:420

السعر 28 يونيو: 420

16 سبتمبر:لا يوجد حجز

20 سبتمبر: لا يوجد حجز

*حجز مبكر

3

الوصف: غرف فندقية

التصنيف: 4 نجوم

خدمات مجانية: مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء

السعر 24 يونيو:لا يوجد حجز

السعر 28 يونيو: لا يوجد حجز

16 سبتمبر: 10500

20 سبتمبر: 10500

*حجز مبكر

4

الوصف: غرف فندقية

التصنيف: 4 نجوم

خدمات مجانية: مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء

السعر 24 يونيو: 500

السعر 28 يونيو: 500

16 سبتمبر: لا يوجد حجز

20 سبتمبر: لا يوجد حجز

*حجز مبكر

5

الوصف: غرف فندقية

التصنيف: لا يوجد تصنيف

خدمات مجانية: واي فاي- مواقف سيارات مجاني

أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء - مطار الطائف

السعر 24 يونيو:900

السعر 28 يونيو: 900

16 سبتمبر: 900

20 سبتمبر: 900

*المحافظة على ثبات الأسعار

6

الوصف: فلل

التصنيف: لا يوجد تصنيف

خدمات مجانية: واي فاي- مواقف سيارات مجاني

أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا - متنزه النقبة الحمراء - حديقة الملك فهد

السعر 24 يونيو: 1100

السعر 28 يونيو: 1150

16 سبتمبر: 700

20 سبتمبر: 700

*رفع السعر

7

الوصف: استراحة

التصنيف: لا يوجد تصنيف

خدمات مجانية: مواقف سيارات مجاني

أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء - حديقة الملك فهد

السعر 24 يونيو: 1500

السعر 28 يونيو: 1500

16 سبتمبر: 850

20 سبتمبر: 850

*رفع السعر

8

الوصف: فلل

التصنيف: لا يوجد تصنيف

خدمات مجانية: مواقف سيارات مجاني

أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء - حديقة الملك فهد

السعر 24 يونيو:1500

السعر 28 يونيو: 1500

16 سبتمبر: 500

20 سبتمبر: 500

*رفع السعر

9

التصنيف: لا يوجد تصنيف

خدمات مجانية: مواقف سيارات مجاني

أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء - حديقة الملك فهد

السعر 24 يونيو: 400

السعر 28 يونيو: 400

16 سبتمبر: لا يوجد حجز متوفر

20 سبتمبر: لا يوجد حجز متوفر

*حجز مبكر

10

الوصف: استراحة

التصنيف: لا يوجد تصنيف

خدمات مجانية: واي فاي- مواقف سيارات مجاني

أقرب معالم الجذب: منطقة الهدا- متنزه النقبة الحمراء - حديقة الملك فهد

السعر 24 يونيو: 3000

السعر 28 يونيو: 3000

16 سبتمبر: 3000

20 سبتمبر: 3000

*المحافظة على ثبات الأسعار

أبها

1

الوصف: غرف فندقية

التصنيف: 5 نجوم

خدمات مجانية: واي فاي- مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: ملاهي قصر أبهى- حديقة السد - متحف قصر المفتاحة - مسرح قصر المفتاحة - ميدان أبها الثقافي

السعر 24 يونيو:951

السعر 28 يونيو: 951

16 سبتمبر: 579

20 سبتمبر:579

*رفع السعر

2

الوصف: غرف فندقية

التصنيف: لا يوجد

خدمات مجانية: واي فاي- مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: حديقة السعادة - جامعة الملك خالد - ملاهي حديقة السلام

السعر 24 يونيو: 650

السعر 28 يونيو: 650

16 سبتمبر: 1000

20 سبتمبر: 200

*خفض السعر

3

الوصف: غرف فندقية

التصنيف: لا يوجد

خدمات مجانية: مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: حديقة السد - متحف قصر المفتاحة - مسرح قصر المفتاحة

السعر 24 يونيو: 450

السعر 28 يونيو: 450

16 سبتمبر: 450

20 سبتمبر: 450

*المحافظة على ثبات الأسعار

4

الوصف: غرف فندقية

التصنيف: لا يوجد

خدمات مجانية: مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: حديقة السد - متحف قصر المفتاحة - مسرح قصر المفتاحة

السعر 24 يونيو: 490

السعر 28 يونيو: 550

16 سبتمبر: 250

20 سبتمبر: 250

*رفع السعر

5

الوصف: شاليه

التصنيف: لا يوجد

خدمات مجانية: واي فاي - مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: حديقة السعادة - جامعة الملك خالد - ملاهي حديقة السلام

السعر 24 يونيو: 1300

السعر 28 يونيو: 1300

16 سبتمبر: 1000

20 سبتمبر: 1000

*رفع السعر

6

الوصف: استراحة

التصنيف: لا يوجد

خدمات مجانية: مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: حديقة الشلال - ميدان أبها الثقافي - حديقة الأندلس

السعر 24 يونيو:1275

السعر 28 يونيو: 1275

16 سبتمبر:1275

20 سبتمبر:1275

*المحافظة على ثبات الأسعار

7

الوصف: شقق فندقية

التصنيف: لا يوجد

خدمات مجانية: واي فاي

أقرب معالم الجذب: حديقة الأندلس - حديقة أبوخيال - مسرح قصر المفتاحة - متحف قصر المفتاحة

السعر 24 يونيو:450

السعر 28 يونيو: 500

16 سبتمبر: لا يوجد حجز متوفر

20 سبتمبر: لا يوجد حجز متوفر

*حجز مبكر

8

الوصف: غرف فندقية

التصنيف: لا يوجد تصنيف

خدمات مجانية: واي فاي- مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: حديقة السعادة - جامعة الملك خالد - ملاهي حديقة السلام

السعر 24 يونيو: 550

السعر 28 يونيو: 550

16 سبتمبر: 480

20 سبتمبر: 480

*رفع السعر

9

الوصف: غرف فندقية

التصنيف: لا يوجد تصنيف

خدمات مجانية: واي فاي- مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: حديقة السعادة - جامعة الملك خالد - ملاهي حديقة السلام

السعر 24 يونيو:650

السعر 28 يونيو: 650

16 سبتمبر:650

20 سبتمبر:650

*المحافظة على ثبات الأسعار

10

الوصف: غرف فندقية

التصنيف: لا يوجد تصنيف

خدمات مجانية: واي فاي - مواقف مجانية

أقرب معالم الجذب: حديقة الأندلس - مسرح قصر المفتاحة - متحف قصر المفتاحة

السعر 24 يونيو: 1450

السعر 28 يونيو: 1450

16 سبتمبر: 1300

20 سبتمبر: 1300

*رفع السعر