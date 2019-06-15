، أوكرانيا بطلاً لكأس العالم للشباب .. هزمت كوريا بثلاثية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حقق منتخب أوكرانيا للشباب لكرة القدم لقب كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على كوريا الجنوبية في النهائي على ملعب فيزيديفا، مساء اليوم السبت.
تقدم المنتخب الكوري في النتيجة عن طريق ركلة جزاء سجلها ”لي كانغ إن“ في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.
واستطاع ”فيفان ميديما“ في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول، إدراك التعادل لأوكرانيا، ليخرج المنتخبان من الشوط الأول بهدف لكل منهما.
وخلال الشوط الثاني وبعد 3 دقائق، ظهر دومينيك بلودوروث في الدقيقة 48 وسجل هدف أوكرانيا الثاني.
حاولت كوريا كثيرًا، ولكن أوكرانيا قتلت المباراة في الدقيقة 88 عن طريق فيفان ميديما.
أوكرانيا بطلاً لكأس العالم للشباب .. هزمت كوريا بثلاثيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15
حقق منتخب أوكرانيا للشباب لكرة القدم لقب كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على كوريا الجنوبية في النهائي على ملعب فيزيديفا، مساء اليوم السبت.
تقدم المنتخب الكوري في النتيجة عن طريق ركلة جزاء سجلها ”لي كانغ إن“ في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.
واستطاع ”فيفان ميديما“ في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول، إدراك التعادل لأوكرانيا، ليخرج المنتخبان من الشوط الأول بهدف لكل منهما.
وخلال الشوط الثاني وبعد 3 دقائق، ظهر دومينيك بلودوروث في الدقيقة 48 وسجل هدف أوكرانيا الثاني.
حاولت كوريا كثيرًا، ولكن أوكرانيا قتلت المباراة في الدقيقة 88 عن طريق فيفان ميديما.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
09:59 PM
حقق منتخب أوكرانيا للشباب لكرة القدم لقب كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على كوريا الجنوبية في النهائي على ملعب فيزيديفا، مساء اليوم السبت.
تقدم المنتخب الكوري في النتيجة عن طريق ركلة جزاء سجلها ”لي كانغ إن“ في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.
واستطاع ”فيفان ميديما“ في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول، إدراك التعادل لأوكرانيا، ليخرج المنتخبان من الشوط الأول بهدف لكل منهما.
وخلال الشوط الثاني وبعد 3 دقائق، ظهر دومينيك بلودوروث في الدقيقة 48 وسجل هدف أوكرانيا الثاني.
حاولت كوريا كثيرًا، ولكن أوكرانيا قتلت المباراة في الدقيقة 88 عن طريق فيفان ميديما.
، أوكرانيا بطلاً لكأس العالم للشباب .. هزمت كوريا بثلاثية ،
المصدر : الخليج 365
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