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نشرت الخطوط السعودية بيانًا عن مركز التواصل لديها، عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه إن إدارة الخطوط السعودية في تونس، تؤكد أن أحد ملاحي "السعودية" تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.
وأكدت أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.
من جانب آخر قال الناطق باسم الخطوط السعودية فهد باهديلة إن الملاح ما زال في المستشفى يتلقى العلاج.
الخطوط السعودية: نتابع مع السفارة السعودية بتونس إصابة أحد ملاحيناعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-06-15
نشرت الخطوط السعودية بيانًا عن مركز التواصل لديها، عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه إن إدارة الخطوط السعودية في تونس، تؤكد أن أحد ملاحي "السعودية" تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.
وأكدت أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.
من جانب آخر قال الناطق باسم الخطوط السعودية فهد باهديلة إن الملاح ما زال في المستشفى يتلقى العلاج.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
09:23 PM
تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته
نشرت الخطوط السعودية بيانًا عن مركز التواصل لديها، عبر حسابها في "تويتر" قالت فيه إن إدارة الخطوط السعودية في تونس، تؤكد أن أحد ملاحي "السعودية" تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.
وأكدت أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.
من جانب آخر قال الناطق باسم الخطوط السعودية فهد باهديلة إن الملاح ما زال في المستشفى يتلقى العلاج.
، الخطوط السعودية: نتابع مع السفارة السعودية بتونس إصابة أحد ملاحينا ،
المصدر : الخليج 365
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