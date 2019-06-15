بالفيديو.. مدرب أوغندا واثق من تحقيق نتائج إيجابية في "كان 2019"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إنه واثق من تحقيق نتائج إيجابية خلال المشاركة في النسخة المقبلة لـبطولة أمم أفريقيا، التي تقام في مصر خلال الشهر الجاري.
وأكد ديسابر، عقب الفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت على استاد "مدينة زايد" في أبوظبي أن فريقه جاهز لخوض غمار المنافسات الأفريقية الأسبوع المقبل.
وأتم "أقمنا في أبوظبي ٣ أسابيع، كان من بينها أسبوعا دون بعض اللاعبين الأساسيين، ولكننا تأقلمنا على الأجواء والأمور تسير بشكل طبيعي".
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