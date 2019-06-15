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الحصيني : موجة حر ثانية تضرب المملكة تستمر 4 أيام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن المملكة ستشهد موجة حر ثانية خلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن تستمر عدة أيام.
وقال الحصيني: موجة حر ثانية متوقع أن تعبر المملكة، متوقع أن تتجاوز الحرارة (45) على بعض المناطق ومنها الرياض.
وتوقع الحصيني استمرار الموجة الثانية أربعة أيام، حيث متوقع انخفاض تدريجي في الحرارة من الأربعاء القادم لتصبح أقل من المعدل السنوي في هذا الوقت من السنة، ومقدار الانخفاض (5) درجات مئوية.
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