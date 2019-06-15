شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد على جبهة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-15 الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد على جبهة البيضاء متابعات الخليج 365 - واس أفشلت قوات من الجيش اليمني، هجومًا لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش نجحت في صد هجوم لمليشيا الحوثي بجبهة قانية وألحقت خسائر بهم في الأرواح والعتاد، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع.

وذكر أن قوات الجيش استهدفت بالمدفعية الثقيلة تحركات للميلشيا في المنطقة ذاتها، مشيرًا إلى أن الاستهداف المدفعي طال عربة بموقع الشبكة بمنطقة قانية وأسفر ذلك عن تدمير عربة ومصرع كل من كانوا على متنها من مسلحي الحوثي.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد على جبهة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.