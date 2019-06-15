فيديو.. محمد عبده يتغني بـ ليل القصيم وهكذا تفاعل معه الجمهور

2019-06-15

متابعات الخليج 365 - القصيم

أطل فنان العرب محمد عبده على جمهوره في القصيم، رفقة رفيق دربه خالد عبدالرحمن، في ليلة من ليالي الطرب الأصيل في أول حفلات هيئة الترفيه في القصيم.

وعلى أحر من الجمر انتظر أهالي القصيم هذا الحفل الذي تأخر كثيرًا، وتم اختيار اثنين من ألمع نجوم الأغنية العربية والسعودية ليعانقا جماهيرهما ويعتذران عن الغياب.

أرقام من حقل القصيم:

حفل الفنانين محمد عبده وخالد عبدالرحمن شهد العديد من الأرقام اللافتة للنظر، حيث إن هذا هو الحفل الأول للترفيه والتي نظمت العديد من الحفلات في المدن السعودية منذ تأسيسها وتأخر حفلها في القصيم قرابة الأربعة أعوام.

ومن الأرقام اللافتة للنظر في الحفل أيضًا أن التذاكر نفدت في غضون 21 دقيقة في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك ضمن مواسم السعودية التي تقام في عدد من المدن بالمملكة.

وجاءت إطلالة الفنان محمد عبده- فنان العرب- والفنان خالد عبد الرحمن- مخاوي الليل- بعد أيام قليلة من حفلين غنائيين أحياهما النجمان في كل من مدينتي جدة والطائف.

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ليل القصيم:

وخلال الحفل الذي شهد حضورًا لافتًا أهدى أبو نورة لعشاقه أغنية جديدة بعنوان ليل القصيم تغنى فيها بليل القصيم وأهل المنطقة، وأطرب الحضور الذين تفاعلوا معه وتعالت الصيحات طربًا.

وحضر أبناء القصيم الحفل يرافق عددًا كبيرًا منهم زوجاتهم ونساء من عوائلهم، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية قبل ساعات من موعد الحفل الأول الذي تقيمه هيئة الترفيه بعد أن نظمت عددًا كبيرًا من النشاطات الفنية والترفيهية بمختلف مناطق المملكة خلال الأعوام الماضية.

إطلالات النجوم تتواصل:

من جهة أخرى تتواصل إطلالات نجوم الغناء الخليجي والعربي في عدد من المدن والمحافظات، ضمن مواسم السعودية حيث ستحتضن مدينة عرعر في المنطقة الشمالية وتحديدًا في ساحة الدفاع حفلين غنائيين هما الأولان من نوعهما بوجود نجوم الغناء: عبادي الجوهر، ورابح صقر، وخالد عبدالرحمن وعايض، ومن المنتظَر أن يقدم من خلالها النجوم باقة من أروع أغانيهم في سهرة ستتسم بالإحساس المرهف والأغنية الشاعرية والطربية.

ويحيي الفنان رابح صقر برفقة الفنان عايض الحفل الغنائي الأول في مدينة عرعر، يوم الخميس المقبل، بينما يحيي الفنانان عبادي الجوهر وخالد الرحمن، يوم الجمعة المقبل، الحفل الغنائي الثاني.