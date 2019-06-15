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حميدتي : لدينا تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط
متابعات الخليج 365 - متابعة
اتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو- حميدتي- بعض الأطراف التي لم يسمها بمحاولة إحداث فتنة في السودان.
وقال حميدتي في كلمة له اليوم: لدينا تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط، وتابع: السودان الآن مستقر والمجلس العسكري لا يتمسك بالسلطة.
وأضاف محمد حمدان دقلو: إن بعض السفراء دمروا البلاد وهم عادوا إلى السودان، لافتًا إلى أن التغيير في السودان كان سلسًا.
وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير: لدينا تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط.
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