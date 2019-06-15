الان تتابع الشريف مستشار نظام جودة في تعليم سراة عبيدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سراة عبيدة الخليج 365 عبد الله العازمي حصل صالح بن عبدالله الشريف، مدير مركز التميز في تعليم سراة عبيدة، على مستشار جودة، وذلك بعد اجتيازه إعداد قادة الجودة والمنعقد في مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بجدة. تمنياتنا له بالتوفيق.

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