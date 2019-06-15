شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية»: إصابة قوية لـ«ملّاح» في تونس.. ونتابع التحقيقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أوضحت إدارة الخطوط السعودية في تونس أن أحد ملاحي «السعودية» تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس. وأكدت الإدارة أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة. وأوضحت أنه سيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.



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