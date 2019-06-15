شكرا لقرائتكم خبر عن 700 مسن يتحدون الأمية بالحملة الصيفية في العيدابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

انتظم نحو 700 دارس ودارسة من المسنين، في فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنفذها إدارة تعليم صبيا في قطاع محافظة العيدابي، ودشنها أمير منطقة جازان مطلع الأسبوع الجاري، وتستمر حتى الرابع من ذي الحجة القادم، مستهدفة 1000 دارس ودارسة.

واستقبلت الحملة الدارسين والدارسات في 28 مركزاً في قمم الجبال وسهول وأودية المحافظة، واتخذت من مدارس عيبان بمركز بلغازي مقراً رئيساً للحملة بنين وبنات.

وتأتي الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بصبيا والمنفذة في قطاع العيدابي بنين وبنات ضمن مسارات العمل الصيفي الذي أطلقته وزارة التعليم خلال صيف العام الحالي وتستهدف فئة من المواطنين والمواطنات في أماكنهم لمحو أميتهم بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع وتحت إشراف وزارة التعليم.

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واستعرض المدير التنفيذي للحملة حسن عداوي، أهداف الحملة في محو الأمية وتعليم المستهدفين المهارات الأساسية للتعلم، ونشر الوعي الديني والثقافي والاجتماعي والصحي لدى المستهدفين وتعزيز الحس والانتماء الوطني، مبيناً أن العدد المستهدف 1000 دارس ودارسة، حيث يقوم على تعليمهم نخبة من المعلمين والمعلمات وتشمل عدداً من المواد الدراسية منها اللغة العربية ومواد الدين والرياضيات.

وأشار العداوي إلى أن الحملة تشمل تقديم العديد من الخدمات بالتعاون مع عدد من الوزارات تأتي من أبرزها التوعية الصحية والعيادة الصحية من وزارة الصحة، والإرشادات البيطرية والعيادة البيطرية من وزارة البيئة والمياه والزراعة, وكذلك التوعية الاجتماعية ودراسة الحالات في المراكز ومنازل الدارسين واتخاذ اللازم والدعم بالسلات والارزاق عبر الجمعيات الخيرية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الهيئة الإشرافية والإدارية للحملة.

وأفاد المدير التنفيذي للحملة أن الدارسين والدارسات يمنحون مكافأة مالية في نهاية دراستهم مقدارها 1000 ريال، كما يمنح الدارسون والدارسات الذين يتمكنون من إتقان المهارات المطلوبة شهادة اجتياز ويحق لهم مواصلة التعليم في مراكز تعليم الكبار النظامية.

فيما أوضحت المديرة التنفيذية للبنات صالحة معافا، أن مراكز الحملة النسائية شهدت حضور وتفاعل وسط بهجة وسرور في الانشطة والحصص الدراسية، فيما قدمت محاضرات صحية بهدف إكساب الدارسات توعية شاملة فضلا عن تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة.