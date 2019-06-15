شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية في أمريكا تحذر المبتعثين السعوديين من مدن شمال المكسيك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
حذرت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، المبتعثين من زيارة المدن الشمالية في المكسيك، وفقاً لتحذيرات السفارة السعودية من أن هذه المدن تصنف من المدن الخطيرة.
ونوّهت الملحقية إلى أن إجراءات السلطات الأمريكية بالخروج والدخول قد تكون أكثر تشدداً، مضيفة «لذا نأمل منكم الحيطة والحذر، والله يحفظكم».
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