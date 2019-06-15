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الملحقية في أمريكا تحذر المبتعثين السعوديين من مدن شمال المكسيك

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حذرت الملحقية الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، المبتعثين من زيارة المدن الشمالية في المكسيك، وفقاً لتحذيرات السفارة السعودية من أن هذه المدن تصنف من المدن الخطيرة.

ونوّهت الملحقية إلى أن إجراءات السلطات الأمريكية بالخروج والدخول قد تكون أكثر تشدداً، مضيفة «لذا نأمل منكم الحيطة والحذر، والله يحفظكم».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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