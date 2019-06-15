إخلاء مبنى سكني في سيدني بسبب التصدعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أخلت إدارة الإطفاء والإنقاذ الأسترالية مبنى سكنيا في سيدني بعدما أبلغ سكان عن حركة واكتشاف تصدعات في المبنى، الذي يرجع بناؤه إلى نحو عقد من الزمن. وتبلغ وحدات مبنى ماسكوت تاورز 122 وحدة في حي ماسكوت جنوب سيدني، وذلك بعد انتشار مخاوف بشأن سلامة هيكل المبنى، كما طلبت السلطات من السكان مغادرة وحدات أخرى في المباني المجاورة.
يذكر أن هذا ثاني مبنى سكني يخلى خلال ستة أشهر بعد اكتشاف تصدعات في «أوبال تاور» حديث البناء في الحديقة الأولمبية بسيدني في ديسمبر الماضي.
وقال قائد إدارة الإطفاء والإنقاذ بولاية نيوساوث ويلز أدم ديوبيري إنه كانت هناك مخاوف بشأن حدوث حركة في المبنى المؤلف من 10 طوابق في ماسكوت، لكنه أشار إلى أن عملية الإخلاء كانت «إجراء احترازيا».
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