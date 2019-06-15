ألمانيا تسمح بتسيير الدراجات الكهربائية في الشوارع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين بدأ في ألمانيا أمس سريان مفعول الموافقة الرسمية على تسيير الدراجات الكهربائية في شوارع البلاد. Advertisements ونشرت وزارة النقل الألمانية كل القواعد واللوائح المتعلقة باستخدام الدراجات الكهربائية. وسيسمح بركوب الدراجات الكهربائية للذين تزيد أعمارهم على 14 عاما على مسارات الدراجات أو الطرق، ولكن ليس فوق الأرصفة. وتنص اللوائح على توفير بعض المتطلبات التقنية، مثل وجود كشافات وجرس. وكشف استطلاع للرأي، نشرت نتائجه أمس، أن غالبية المواطنين في ألمانيا ينظرون بتشكك إزاء استخدام الدراجات الكهربائية، مبينا أن أكثر من نصف المواطنين الألمان لا يرون في السماح بتسيير الدراجات الكهربائية أمرا جيدا، حيث ذكر 57% منهم أنه «سيئ» أو «ليس بجيد وليس بسيئ»، بينما ذكر 38% أنه «جيد» أو «جيد جدا» أو «ممتاز»، في حين لم تحدد نسبة 5% موقفها من الأمر.



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