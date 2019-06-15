تنظيف خزان فندق في الهند يقتل 7

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي سبعة أشخاص، من بينهم أربعة من عمال النظافة، حتفهم جراء الاختناق خلال تنظيف خزان للصرف الصحي بفندق في ولاية جوجارات بغرب الهند.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الحادث وقع في مقاطعة فادودارا بعدما دخل الرجال خزان الصرف الصحي الخاص بالفندق بدون أي معدات سلامة.

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وقال رئيس شرطة المنطقة جايديفينسه فاجيلا إنه جرى استدعاء أربعة عمال لتنظيف الخزان.

وأضاف فاجيلا «دخل أحدهم الخزان واختنق جراء التسمم الغازي، وعندما لم يخرج دخل البقية لمعرفة ما الذي حدث له ولكنهم لقوا المصير نفسه، ثلاثة منهم كانوا من أفراد طاقم الفندق». وتابع «نحن نحقق في نوع الغاز الذي استنشقوه وماذا حدث بالضبط. نحن بانتظار تقرير التشريح».

ولم يكن العمال يحملون معدات السلامة المناسبة، وجرى اتهام مالك الفندق بالإهمال وبسلوك أفضى إلى الوفاة ولكن لا يرقى لجريمة قتل.